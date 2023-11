Tragedia sul lavoro: operaio cade da un mezzo e muore sul colpo

Cade dal mezzo durante attività di scerbatura lungo i margini della strada e muore sul colpo. Ancora una morte bianca nel Foggiano, questa volta in agro di Accadia. A perdere la vita, nella giornata di ieri, è stato un operaio di 51 anni, di origini romene, che era a lavoro lungo la Provinciale 136, sui Monti Dauni, per svolgere dei lavori appaltati da una ditta del territorio. Inutile l'intervento degli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Al mese di settembre, per quanto riguarda i morti sul lavoro, la Puglia è tra le cinque regioni in zona rossa con una incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale (25,7 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori). È quanto emerge dall’ultimo report dell’Osservatorio Vega Engineering sulla sicurezza La Capitanata, insieme a Bari e Brindisi è una delle tre province pugliesi con l'indice di incidenza (il numero di morti rapportato agli occupati) più elevato. Sono 46 i morti registrati in Puglia da gennaio a settembre, 7 nel Foggiano (continua a leggere).