Foggia piange Ninni, morto improvvisamente sul lavoro: "Aveva appena dato il buongiorno agli ospiti del dormitorio"

Questa mattina un malore ha strappato improvvisamente alla vita Sante Bertarelli, per tutti Ninni, operatore del Pronto Intervento Sociale presente in città per le persone a rischio di emarginazione e titolare di una piadineria. Sotto choc 'I fratelli della Stazione', che gli hanno dedicato un post su Facebook.

"Non ci sono molte parole. Almeno noi non ne abbiamo. Ninni era un operatore del Pronto Intervento Sociale. Lavorava al dormitorio per gli uomini. Una vita in salita, ma anche di riscatto e di impegno. Si occupava dei poveri. Accoglieva, aiutava, sosteneva. Se n'è andato all'improvviso, questa mattina, proprio mentre era al lavoro, dopo aver dato il buongiorno agli ospiti del dormitorio. Non possiamo che unirci nel ricordo e nella preghiera. E anche nel dolore. Buona strada Ninni da tutti noi".

La notizia ha fatto subito il giro del web. "Eri una brava persona, sempre ironico, allegro e sorridente ed avevi un grande cuore, un cuore che purtroppo ti ha tradito. Ciao Ninni, che la terra ti sia lieve" il commento di Antonio sui social.

La Comunità Emmaus, sconvolta dalla dipartita di Ninni, gli ha dedicato un pensiero sui social:

"È difficile in alcuni momenti trovare le parole. Terminato il suo percorso diversi anni fa, era diventato una colonna portante della famiglia Emmaus: volontario, aiuto, supporto amico; avevi una parola per tutti ed eri un riferimento e un fratello maggiore per i ragazzi nei momenti di crisi. Tutti coloro che negli ultimi anni si sono avvicinati alla nostra realtà hanno avuto l'occasione di conoscere la splendida persona che eri, di cuore, quel cuore che oggi ti ha tirato un brutto scherzo.. Ci mancherai, la famiglia Emmaus tutta ti saluta e ti ricorderà per sempre".

Questa sera alle 21 ci sarà un momento di riflessione e preghiera presso la Comunità.