Addio a Maurizio Mauriello: è stato il dirigente scolastico del liceo Volta di Foggia

E' morto improvvisamente questa mattina Maurizio Mauriello, l'ex dirigente del liceo Volta negli anni Novanta-Duemila. Originario della Basilicata, è morto a Foggia, dove viveva da tantissimi anni. Aveva 77 anni.

Questo il ricordo su Facebook dell'attuale dirigente del Volta: "Questa mattina ci ha colto, impreparati, una triste notizia. Purtroppo è venuto a mancare il già dirigente scolastico del nostro Liceo scientifico "A. Volta", prof Maurizio Mauriello. Sono molto dispiaciuta per la notizia della tragica scomparsa del preside Mauriello che ho avuto modo di conoscere durante i miei primi anni come dirigente scolastico, e a cui sono succeduta nella dirigenza del Volta. Per molti anni il preside Mauriello ha svolto il suo compito con impegno e serietà e, nonostante la sua innata riservatezza, ho avuto modo di conoscere e apprezzare gli aspetti positivi del suo carattere a tratti anche affettuoso e premuroso con me, allora giovane Ds. Tutta la comunità del nostro Liceo si stringe accanto alla moglie Maria Carla D'Orta e alla sua famiglia, nel ricordo"