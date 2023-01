Morto tragicamente nelle acque gelide del lago di Varano: tutta Carpino piange Pinuccio

La morte del 77enne Giuseppe D'Andrea, il postino in pensione di Carpino con la passione per la pesca trovato senza vita nelle acque del Lago di Varano la mattina del 3 gennaio, era una persona benvoluta da tutti. Nella città delle fave e dell'olio, c'è sgomento e dolore per la tragica morte di Pinuccio.

"Lo ricordiamo tutti come persona sorridente, disponibile sia durante il suo lavoro ma anche da pensionato. Egli ha ricoperto in passato anche la carica di Consigliere Comunale e con la sua semplicità ha dato sicuramente il suo contributo alla gestione della propria comunità. Lo vogliamo ricordare con il suo sorriso sempre rivolto verso tutti. Un abbraccio forte ai suoi familiari" il commento del sindaco Rocco Di Brina.