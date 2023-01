Trovato senza vita il pescatore disperso: la tragedia nel Lago di Varano

Tragico epilogo per le ricerche del pescatore di Carpino, disperso da ieri sera nel lago di Varano. Il corpo ddi Giuseppe D'Andrea - classe 1945, postino in pensione - è stato ritrovato e recuperato poco fa, nelle acque gelide del lago, ad alcune centinaia di metri dal luogo in cui è stata ritrovata, con il motore ancora acceso, la sua imbarcazione.



Il corpo è stato individuato dai carabinieri, impegnati in una ricognizione dell'area lacustre a bordo di un gommone di fortuna; era incagliato in una cima fissa a centro lago. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Si attende l'arrivo sul posto del medico legale, per la prima ispezione cadaverica, nonchè del pm di turno che potrebbe disporre l'autopsia.