Addio al Colonnello Gagliano, fu comandante della compagnia di Lucera: "Un carabiniere e un uomo esemplare"

Il comune di Lucera si stringe attorno alla famiglia del colonnello Salvo Galiano, capo di Stato maggiore, scomparso quest'oggi all'età di 57 anni. Originario di Grammichele, in provincia di Catania, attualmente al vertice del comando interregionale 'Culqualber' di Messina, Gagliano ha ricoperto diversi incarichi in Puglia (fu comandante provinciale a Lecce e guidò la compagnia di Bari Centro) e, dal 1997 al 2001, fu comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lucera: "Lucera sarà sempre grata al Colonnello Gagliano per quanto fatto nei difficili anni nei quali, a schiena dritta, ha comandato la compagnia Carabinieri di Lucera, guadagnandosi la stima e la fiducia dei suoi uomini e di un intero territorio. Innumerevoli sono stati i colpi inferti alla criminalità organizzata portando sempre alto il nome dell'Arma, della Giustizia e della nostra Città. Un abbraccio affettuoso giunga a tutti i suoi cari dal Sindaco, dall'amministrazione e dalla sua amata Lucera", ha commentato il sindaco Pitta.