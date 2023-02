Foggiani con i cani manifestano al Parcheggio Zuretti: "Qui possiamo passare"

Una passeggiata con gli amici a quattro zampe in Corso Roma dopo l'ennesima aggressione avvenuta il 15 febbraio sul piazzale del parcheggio Zuretti. Ieri sera alcuni foggiani, con i loro cani rigorosamente al guinzaglio, hanno partecipato a un momento di riflessione per denunciare i gravi accadimenti che si susseguono, senza che nessuno prenda seri provvedimenti, oramai dall'estate scorsa. I passanti con i cani al guinzaglio verrebbero sistematicamente redarguiti e costretti ad allontanarsi. Si sarebbe verificato più di un caso di minacce verbali, come ampiamente denunciato su queste colonne: "Grazie a chi questa sera con serenità ed armonia ha partecipato a questa passeggiata con i nostri amici a quattro zampe. Ci auguriamo che con questa nostra passeggiata il custode del parcheggio Zuretti di Foggia possa capire che gli animali se gestiti da proprietari coscienziosi non sporcano" il commento di Anna Rita Melfitani dell'associazione 'Guerrieri Con la Coda'.

Il parcheggio interrato, di proprietà di Ataf, società totalmente partecipata dal Comune di Foggia, ad aprile del 2021 è stato affidato in concessione per nove anni alla ditta H24 Autorimessa di Antonio Delli Carri. Otto mesi fa l'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia confermò come anche l’area sovrastante fosse oggetto della concessione. All’epoca, il legale del gestore, l’avvocato Massimiliano Mari, precisò che il passaggio dei cani, per quello che gli era stato riferito dal suo assistito, non era mai stato impedito. Dopo il video che ha scosso l’opinione pubblica, Ataf vuole vederci chiaro, e Vincenzo Laudiero, da poco più di un anno amministratore unico dell’ex municipalizzata, ha convocato il gestore per acquisire ulteriori informazioni.

L’amministratore unico conferma che la piazza è oggetto di concessione. “L’abbiamo verificato. Esiste l’atto di devoluzione e noi l’abbiamo anche perfezionato – afferma Laudiero - Ma ciò non significa che bisogna agire in questa maniera. Un conto è la tutela della concessione, un conto è il modo in cui questa tutela si porta avanti" (continua a leggere).

Il 15 febbraio, stando al racconto di uno dei passanti intervenuti per sedare la rissa - prima dell'intervento della polizia - ha sostenuto che l'uomo con il cane al guinzaglio che si vede nelle immagini circolate sul web, sarebbe stato aggredito (non solo verbalmente) e che quindi si sarebbe visto costretto a difendersi: "Anche alla mia ragazza è capitato di essere allontanata con toni pesanti, spero soltanto che intervenga qualcuno perché la situazione sta peggiorando".