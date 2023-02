Ataf convoca il gestore del Parcheggio Zuretti: “Situazione incresciosa”

Ci risiamo. Il Parcheggio Zuretti è balzato nuovamente agli onori delle cronache per un video che desta scalpore e indignazione. Dai 20 secondi di filmato si può solo intuire che un diverbio sia degenerato. La presenza di un cane al guinzaglio rievoca le tante testimonianze di cittadini che già a giugno del 2022, quando montò il caso, lamentavano di essere state allontanati in malo modo dalla piazza o pedinati dalle guardie giurate.

Sabato 18 febbraio, alle 20, i padroni di cani si sono dati appuntamento alle 20, nella piazza. Il tam tam è partito dall’animalista Terry Marangelli, presidente dell’associazione Volontari Protezione Animali.

Il parcheggio interrato, di proprietà di Ataf, società totalmente partecipata dal Comune di Foggia, ad aprile del 2021 è stato affidato in concessione per nove anni alla ditta H24 Autorimessa di Antonio Delli Carri. L’Ufficio Partecipate del Comune di Foggia confermò otto mesi fa come anche l’area sovrastante fosse oggetto della concessione. All’epoca, il legale del gestore, l’avvocato Massimiliano Mari, precisò che il passaggio dei cani, per quello che gli era stato riferito dal suo assistito, non era mai stato impedito.

Dopo il video che ha scosso l’opinione pubblica, Ataf vuole vederci chiaro, e Vincenzo Laudiero, da poco più di un anno amministratore unico dell’ex municipalizzata, ha convocato il gestore per acquisire ulteriori informazioni. “Noi, come società, prendiamo le distanze dall’episodio e vogliamo approfondire perché, in realtà, non sappiamo nulla della vicenda: non sappiamo se le persone del video fanno parte del parcheggio o meno, se sono due passanti, quale sia la causa del litigio – afferma il numero uno di Ataf interpellato da FoggiaToday - Siamo chiaramente contrari a ogni forma di violenza, anche in forma di reazione. In via assolutamente precauzionale, abbiamo convocato l’affittuario per mercoledì in azienda. Chiederemo spiegazioni, per capire se il soggetto sia una persona riconducibile al concessionario o se si tratti di soggetti terzi, se siano stati presi dei provvedimenti dall’azienda nei confronti di questo soggetto. Potremmo scoprire anche che sono due soggetti completamente terzi rispetto al parcheggio. C’è una presunzione iuris tantum che noi rispettiamo. E abbiamo sempre trovato, devo dire, il gestore pronto a giustificare l’operato proprio e quello dei dipendenti. Naturalmente è una situazione incresciosa, ma non abbiamo la certezza che si sia verificata in relazione al parcheggio, anche se abbiamo registrato in passato delle lamentele, e ogni volta abbiamo avuto rassicurazioni, anche per iscritto, del rapporto terzo rispetto al gestore del parcheggio. Abbiamo tutta la volontà di approfondire la cosa, non solo perché ne abbiamo interesse, ma anche perché non condividiamo assolutamente l’episodio, e riteniamo che l’azione di Ataf sia prevalentemente al servizio dei cittadini. E questo sicuramente è un servizio che Ataf non vuole rendere”.

L’amministratore unico conferma che la piazza è oggetto di concessione. “L’abbiamo verificato. Esiste l’atto di devoluzione e noi l’abbiamo anche perfezionato – afferma Laudiero - Ma ciò non significa che bisogna agire in questa maniera. Un conto è la tutela della concessione, un conto è il modo in cui questa tutela si porta avanti. L’abbiamo chiarito più volte con il gestore. È assolutamente tangibile l’opera di bonifica svolta dallo stesso, anche perché lì c’era di tutto, era una casba prima, abbiamo visto le fotografie. Io non c’ero, perché la gara è antecedente alla mia nomina, però io ho approfondito i documenti di gara, abbiamo visto gli atti di proprietà, proprio perché c’era qualcuno che metteva anche in dubbio che fosse compreso nella concessione. E questo l’abbiamo appurato. Ma non perché in concessione bisogna vietare il transito. Laddove i cittadini abbiano delle cattive abitudini e non rispettino la legge, la reazione non può essere eventualmente quella del video. Non si può reagire a un atto illecito con un atto altrettanto illecito”.

L’amministratore unico di Ataf fa sapere di aver attenzionato sin dal principio la situazione. “Ogni volta che i cittadini ci hanno inviato delle richieste abbiamo prontamente risposto, proprio perché ritenevamo di calmare un po’ gli animi, perché questa situazione era abbastanza calda. Quello che è certo è che se dovessimo verificare atteggiamenti illegittimi o illeciti da parte del locatario, prenderemo i relativi provvedimenti. Però, al momento, non abbiamo prova di nulla. Proprio per dare la possibilità al gestore di spiegarci la situazione, lo abbiamo convocato”.

Non si discute sull’obbligo da parte dei padroni di raccogliere le deiezioni canine, ma i cittadini segnalano che il gestore non gradisca il passaggio dei padroni in compagnia dei loro cani. E allora, insistiamo sul concetto di concessione. “Il gestore lamentava che qualche passante facesse fare i propri bisogni ai cani sulle grate senza pulirli, perché andavano nel parcheggio sottostante. Bisogna far comprendere alla cittadinanza che è una proprietà in concessione, ma c’è modo e modo per farlo. Un conto è la tutela della concessione, un conto è il modo di farla rispettare – prosegue Laudiero - Noi più volte abbiamo suggerito al gestore di invitare anche le persone che lavorano per lui a spiegare la situazione, non ad imporla ex abrupto. Però abbiamo registrato anche molto malcostume: c’erano venditori abusivi, si parcheggiava fuori dalle strisce”.

L’Ataf reputa di essersi fatta parte più che attiva, ha chiesto anche un maggior presidio delle forze dell’ordine perché “evidentemente c’era una richiesta di legalità importante sul posto”. Anche la commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia ha attenzionato il Parcheggio Zuretti, si apprende. “È una situazione che noi stiamo monitorando da tempo perché riteniamo che, come partecipata del Comune, i nostri clienti siano i cittadini e vanno tutelati. Però è anche il caso che i cittadini poi rispettino quella che è la proprietà e la concessione di terzi”.

L’amministratore unico di Ataf si dice disponibile al confronto e dopo un anno in città, lontano dai riflettori, si è fatto un’opinione edificante: “Da napoletano, tutti parlano male di Foggia ma Foggia è una realtà migliore di come viene descritta – afferma a margine - I foggiani dovrebbero avere un po’ più di orgoglio della propria città, che ha una serie di bellezze che non vengono valutate e rivalutate. Credo che ci sia tanto da fare, ma ho sempre trovato grande disponibilità anche da parte degli utenti, e ogniqualvolta abbiamo portato un’innovazione, abbiamo sempre riscontrato una risposta positiva”.