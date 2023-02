Rissa sul piazzale del parcheggio Zuretti, calci e pugni tra le urla dei passanti: "Basta, basta!"

Stanno facendo il giro del web le immagini girate da un passante, verosimilmente nel pomeriggio del 15 febbraio, sul piazzale del Parcheggio Zuretti a Foggia, in cui si vedono due soggetti, di cui uno con un cane al guinzaglio, ricorrere alle maniere forti. "Questo è quello che succede a Foggia, che non puoi passare dal parcheggio Zuretti..." la voce in sottofondo.

Nel giro di pochi secondi, 17 quelli ripresi con il cellulare, volano calci e pugni. I due litiganti cadono a terra. "Basta, basta" urlano alcune passanti. Le riprese terminano. Null’altro di ufficiale si sa della scazzottata. Il video è diventato virale sui social.

Il litigio potrebbe essere scaturito, il condizionale è d’obbligo, successivamente ad un diverbio tra il padrone dell’animale e il presunto addetto al controllo dell’area sovrastante, che una ditta gestisce insieme all'area di sosta. Alla luce del dibattito che si è scatenato sul web, potrebbe esser questa la vera causa della rissa.

Ad ogni buon conto, l’episodio dell’altro ieri, non sarebbe un caso isolato. Già in passato - come ampiamente raccontato su queste colonne - le circostanziate testimonianze dei cittadini, tanti, riferivano, lo ricordiamo, che i padroni degli animali a quattro zampe erano stati invitati anche in malo modo ad attraversare la strada in virtù di una “proprietà privata”. In un caso erano intervenuti anche i carabinieri del 112. Non erano graditi cani al guinzaglio e biciclette, erano stati allontanati anche i passanti che avevano fatto una sosta (leggi qui).

Interpellato affinché potesse fornire l’interpretazione autentica dei cartelli che recitano “telecamere attive no area dog”, due settimane dopo, l'avvocato del titolare della ditta che gestisce il parcheggio Zuretti, precisò che non vi è alcun divieto d'accesso ai cani nella piazza sovrastante il parcheggio (continua a leggere).