Incredibile a Foggia: la piazza del parcheggio Zuretti diventa 'proprietà privata'

“Area di pertinenza ‘esclusiva’ del parcheggio Zuretti”: recitano così una quindicina di cartellini sparsi nella piazza sovrastante il parcheggio interrato all’incrocio fra via Zuretti e corso Roma a Foggia. Non si capisce il motivo delle virgolette e quale sia, dunque, la corretta interpretazione di “esclusiva”, ma si presume che il gestore comunichi che si tratta di proprietà privata.

Le aiuole sono state picchettate con altrettanti cartelli, affissi qua e là, avvertimento ai padroni di cani: ‘No area dog’, è l’esclamazione riportata a caratteri cubitali. Si avvisa che le telecamere sono attive e che i trasgressori saranno puniti a norma di legge, senza alcun riferimento normativo. Altri ancora, avvertono che l’area è videosorvegliata. In mezzo alla segnaletica fai da te, accanto ad una scalinata interdetta dalla rete arancione da cantiere, si legge ‘Lavori in corso! Vietato sedersi e sostare’. Per la verità, è difficile trovare una panchina, considerate le recinzioni. L’intera area è tempestata di cartelli. Un altro minaccioso avviso, sotto i vecchi totem dell’Ataf, accanto alla cassa, è “riservato all’incontinente”: lo avvisa che le telecamere lo hanno beccato e promette che alla prossima pipì sarà affrontato di persona.

Non si vede, però, il cartello di cantiere e la segnalazione certificata di inizio attività probabilmente è affissa in fonda ad una recinzione. Da giorni, i cittadini segnalano episodi incresciosi e lamentano di essere stati allontanati bruscamente dalle guardie giurate. I cani e le biciclette non sono graditi. “Domenica stavo transitando sul piazzale di parcheggio Zuretti, più o meno verso le 22, con il mio cane – racconta una donna alla redazione di FoggiaToday - Premetto che non aveva fatto bisogni di alcun genere. Nel mentre della passeggiata, ci avvicina un vigilantes e ci intima di allontanarci poiché avevamo il cane e questo non era ben accetto, aggiungendo inoltre che il marciapiede fosse proprietà privata”. Un altro cittadino che sostava per via di un infortunio alla caviglia riferisce di essere stato scacciato. Sui social circolano storie altrettanto incredibili di passanti ammoniti perché sostavano nell’area. Davanti al parcheggio, si erge il monumento in ricordo di Giovanni Panunzio, vittima di mafia, luogo che chiaramente ci si augura sia meta di pellegrinaggio e monito per riaffermare quotidianamente il valore della legalità. Sarebbe una contraddizione non poterci passare.

A leggere gli atti della gara per la concessione della gestione del parcheggio interrato per la durata di nove anni, ancora disponibili sul sito dell’Ataf, la società del trasporto pubblico proprietaria dell’immobile inaugurato nel 2000, non c’è traccia della concessione dell’area sovrastante e, anzi, dalle planimetrie sembra rientrare tra “le zone scoperte o non appartenenti all’autorimessa”.

Peraltro, la concessione del suolo pubblico ad uso privato striderebbe con uno dei sub-criteri di valutazione: “Funzionalità, godibilità/confort e sicurezza nella fruizione dell’area a verde pubblico in superficie, con particolare riferimento alle utenze deboli”. Sempre nel disciplinare di gare, si parlava di “proposte facoltative di riqualificazione per il parcheggio oggetto della concessione e/o per le aree di pertinenza”, e pare che l’aggiudicatario avesse presentato un progetto che, però, non è rintracciabile nell’albo pretorio della società del trasporto pubblico.

L’appalto è stato aggiudicato ad aprile del 2021 in via definitiva alla ditta H24 Autorimessa di Antonio Delli Carri, che ha offerto circa 90mila euro annui. Oggetto della procedura era la gestione del parcheggio, “in un edificio realizzato tra gli anni 50 e 60 e con una superficie di circa 6.000 mq”. Si specificava come l’ente intendesse “conseguire ipotesi di gestione e manutenzione dell’immobile che ha subito danni provocati dal tempo e da atti vandalici, verifica e messa a norma degli impianti elettrici, idrici e ascensori, semaforici, ripristino dell’impianto di illuminazione interno ed esterno alla struttura”.

Alla scadenza della concessione, l’Ataf spa rientrerà automaticamente nella piena disponibilità dell’immobile concesso, con l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. Si tende a escludere che l’area sia diventata proprietà privata, semmai potrebbe trattarsi di un grosso equivoco, ma potranno chiarirlo solo l’Ataf, oggi guidata da Vincenzo Laudiero, e i commissari che gestiscono il Comune di Foggia.