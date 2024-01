Malori in via Miranda e in viale XXIV Maggio: soccorsi due uomini, stanno meglio

Stanno entrambi bene le persone indigenti che nella giornata di ieri, 2 gennaio, sono stati colti da malore e soccorsi in due distinte operazioni di soccorso.

Nel primo caso, sul viale della Stazione, un italiano si è accasciato a terra mentre attraversava la strada. Immediato è scattato l'intervento degli agenti della polizia locale in quel momento impegnati in un blitz antiabusivismo in via Podgora, che ha portato al sequestro di centinaia di merce contraffatta e all'emissione di un daspo di 48 ore nei confronti del venditore illegale. Prontamente soccorso, è stato poi accompagnato in pronto soccorso da un'ambulanza del 118. Si tratta di un uomo già noto e non sarebbe la prima volta che intralcerebbe il passaggio dei mezzi adagiandosi sull'asfalto di viale XXIV Maggio.

L'altro intervento ha riguardato un cittadino polacco, anch'egli anziano, soccorso da alcuni passanti insospettiti dai dolori manifestati dall'uomo in via Miranda nei pressi di un distributore di carburanti. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, in quei frangenti impegnati a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi della Città del Cinema. E' stato trasportato in pronto soccorso da un'ambulanza del 118.

Entrambi gli interventi sono avvenuti tra le 17 e le 18. Le loro condizioni non destano preoccupazione.