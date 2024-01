Paura sul viale dela Stazione: uomo colpito da malore si accascia a terra

Attimi di paura questo pomeriggio in viale XXIV Maggio dove gli uomini della Polizia Locale, durante i controlli, hanno soccorso un uomo colto da malore che nel frattempo si era accasciato a terra. Immediata è scattata la richiesta d'intervento di un'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in pronto soccorso. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sempre oggi, gli agenti in assetto Sad sono tornati al quartiere Ferrovia, dove hanno smantellato un mercatino abusivo di merce usata in via Podgora. Duecento pezzi tra scarpe, indumenti ed oggettistica sequestrati. Un venditore è stato sanzionato per la violazione alla L.R. n°24/2015 (Codice del Commercio). Oltre al sequestro amministrativo della merce, gli è stato contestato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore cosi come previsto dalle Legge 48/2017.

Sono stati effettuati anche ulteriori controlli per il rispetto alle norme del Codice della Strada: diversi i veicoli sanzionati per violazioni relative alla sosta.