Malore in auto davanti al Comune di Foggia

Attimi di paura ieri mattina in Corso Garibaldi a Foggia. All'esterno di Palazzo di Città, mentre era in corso il primo Consiglio comunale dell'amministrazione targata Maria Aida Episcopo, un uomo alla guida di un'auto ha avvertito forti dolori al petto e si è fermato all'altezza dell'ingresso del Comune. Per sua fortuna c'era una pattuglia della polizia locale in servizio.

Gli agenti hanno immediatamente allertato il consigliere comunale e dottore Italo Pontone, che in quel momento era in aula consiliare in attesa della surroga. Intervenuto immediatamente, Pontone ha assistito il 45enne fino all'arrivo degli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato, cosciente, in ospedale per accertamenti.