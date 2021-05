Uomo a terra in viale Pinto, soccorso nei pressi dell'ospedale è risultato positivo al Covid: forse investito da un veicolo

Era a terra privo di sensi. Per questo motivo ieri pomeriggio, intorno alle 17.45, due guardie giurate del policlinico Riuniti di Foggia, in viale Pinto, sono intervenuti per prestare i primissimi soccorsi.

In quel momento transitava una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno constatato che l'uomo era cosciente ma non parlava. L'ambulanza del 118, immediatamente allertata, è arrivata dopo circa 35 minuti.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso ma non si conoscono i motivi per il quale in quel momento si trovasse sull'asfalto, se per un malore o perchè investito, ipotesi, quest'ultima, sulla quale sono in corso le indagini.

Il malcapitato è risultato positivo al Covid, motivo per il quale per gli agenti che hanno prestato i soccorsi è stata disposta la qurantena.