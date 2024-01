Tragedia a Foggia, ha un malore in auto in via Telesforo: morto poliziotto 51enne

Si chiamava Cosimo Ciro Giannini, aveva 51 anni ed era un uomo della Polizia di Stato, l'uomo che ieri sera, intorno alle 22.15 ha avvertito un malore mentre era in auto in via Paolo Telesforo, sulle 'Tre Corsie', all'altezza dello show room 'D'Angelo Arredamenti'. Chi si è accorto dell'accaduto ha allertato subito il servizio d'emergenza-urgenza del 118.

I sanitari della postazione della Macchia Gialla, una volta giunti sul posto insieme a un'auto dei carabinieri, hanno proceduto alle operazioni di soccorso attraverso le manovre di rianimazione sulla sede stradale. I disperati tentativi di salvargli la vita purtroppo sono risultati vani. Difatti, all'arrivo dei soccorritori, l'uomo non respirava più.

Chi come Donato lo ha conosciuto, sui social lo descrive come una persona disponibile e sorridente. Lascia due figli.

Aggiornato alle 9.50 del 6 gennaio