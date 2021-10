Fiamme all'auto di un agente della polizia locale di Orta Nova, solidarietà da tutta Italia: "Atto preoccupante"

"Non sappiamo ancora, visto che le indagini sono ancora in corso, quale sia stata la molla che abbia spinto questi piromani ad appiccare l'incendio alla proprietà del collega, possiamo soltanto essere solidali con lui ed esternare tutto il nostro sdegno a questi incendiari che danneggiando le proprietà degli agenti, cercano chissà quale forma di rivalsa a presunti torti subiti o a presunte offese arrecate". Lo scrive il Fuori Coro, gruppo di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d'Italia e uniti dalla passione per il loro lavoro, in una lettera inviata al sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, e al comandante della Polizia Locale del comune dei Cinque Reali Siti, Angela Maria Rutigliano, dopo il grave atto intimidatorio del 24 ottobre scorso ai danni di un agente raccontato da FoggiaToday.

L'utilitaria di un sovrintendente dei vigili urbani in servizio a Orta Nova, nottetempo, è stata data alle fiamme e, secondo indiscrezioni, ad agire sarebbero state due persone con i volti coperti da caschi.

Fuori Coro lo definisce "un atto vandalico di gravità estrema e preoccupante". Nella sua lettera di solidarietà, inviata, tra gli altri, anche al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al presidente Anci, Antonio De Caro, e firmata da centinaia di agenti del gruppo, evidenzia come non sia la prima volta che colleghi "vengono colpiti da individui senza scrupoli e senza il benché minimo senso morale ed etico, nei loro beni personali. Il più delle volte sono ritorsioni a carattere intimidatorio o vendicativo perpetrate da chi ritiene, secondo un proprio distorto punto di vista, di voler punire qualche collega ritenuto troppo zelante nell'espletamento del proprio servizio. Resta il fatto che purtroppo, ancora una volta, la Polizia Locale e chi la rappresenta è stata presa a bersaglio da individui refrattari a qualsiasi ordine ed etica comportamentale".

Impegnati a promuovere attività e iniziative finalizzate al riconoscimento della categoria, "spesso sottostimata e poco apprezzata", Fuori Coro auspica che ai colpevoli venga presto dato un nome e un volto.

"La lista di questi atti vandalici è lunghissima ed anche la comunità di Orta Nova non è stata esentata da questi atti di violenza ingiustificata e feroce. Rimane la consapevolezza di lavorare per il bene della comunità e per il buon ordine sociale, uno dei fondamentali pilastri sui quali si basa una società evoluta come la nostra che certamente non riconosce, e come potrebbe farlo, chi si arroga il diritto di trasgredire a qualsiasi codice comportamentale e pretendere poi di accampare ragioni con il turpiloquio, con le percosse, con le minacce o, come in questo caso, appiccando un incendio alla proprietà di un collega 'reo' di aver compiuto chissà quale 'atto proditorio'".

È per questo che il Fuori Coro ha scritto a sindaco e a comandante della Polizia Locale di Orta Nova, per manifestare a loro e al collega piena solidarietà ed emotiva compartecipazione. "Purtroppo l'inciviltà ed il barbaro vandalismo - è l'amara constatazione finale del gruppo - sono piante sempreverdi che non conoscono avvizzimento".