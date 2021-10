Grave intimidazione ad Orta Nova: a fuoco l'auto di un agente di polizia locale

A fuoco l'auto di un agente della polizia locale. La grave intimidazione è avvenuta ieri sera ad Orta Nova; nel mirino, l'utilitaria di un sovrintendente dei vigili urbani in servizio nel paese dei Cinque Reali Siti.

Il fatto è successo in centro, in via Trento, dove l'auto era parcheggiata. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il rogo è stato domato grazie all'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha poi bonificato e messo in sicurezza la zona.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno accertare se l’episodio sia collegato o meno all’attività lavorativa dell’agente della polizia locale. Nessun dubbio sulla natura dolosa del gesto: secondo indiscrezioni, ad agire sarebbero state due persone con i volti coperti da caschi, che hanno cosparso l’utilitaria di liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco.

"Volevamo esprimere la massima solidarietà al vigile Donato Curci per quanto accaduto ieri sera", aggiunge il sindaco Lasorsa. "Infatti nella serata di ieri la sua macchina è stata messa a fuoco da balordi senza scrupoli. A distanza di pochi giorni dall'incontro con il Prefetto, ci ritroviamo a commentare un ulteriore episodio di criminalità".

"L'attacco alle istituzioni da parte di questi criminali si fa sempre più duro attraverso questi atti. Ecco perché non ci stancheremo nel chiedere con forza che lo Stato sia presente in questo territorio in maniera più palese. A Donato diciamo di andare avanti sempre a testa alta e con grande coraggio. Ci ritroverà sempre al proprio fianco", conclude.