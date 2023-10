Sassaiola in via La Torre, vandali danneggiano un altro mezzo Ataf: è il sesto episodio in quattro giorni

Non si arresta la scia di atti vandalici a danno dei mezzi Ataf in servizio di linea. Nella serata di ieri si è registrata un'altra sassaiola, sempre su via La Torre nel Comparto Biccari. Come riportano in una nota Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa-Confail, la linea 7B è stata destinataria di un lancio di sassi che hanno causato la rottura del lunotto posteriore del mezzo.

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 20. Si tratta del sesto atto vandalico registrato in soli quattro giorni: "Nei giorni scorsi le linee 2, 7A, 14, Nott1 e F1 erano state oggetto di sassaiole nelle ore serali, riportando dei grossi danni ai mezzi e, per miracolo, non ci sono stati feriti", denunciano le segreterie aziendali e territoriali dei sindacati, che in una nota inviata a Prefetto, Amministratore Unico di Ataf, al Commissario Prefettizio e alle Forze dell'ordine, chiedono l'apertura immediata di un tavolo di confronto in Prefettura "onde evitare tragiche e imprevedibili conseguenze".