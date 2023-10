Sasso contro mezzo Ataf in corsa in via La Torre: tanta paura e mezzo devastato

Sasso contro un mezzo dell'Ataf. E' successo a Foggia, ancora una volta al Comparto Biccari. A finire nel mirino, è stato l'autobus della Linea 14, in transito in via La Torre.

Il fatto è successo poco dopo le 21.30: in quel momento, a bordo del mezzo erano presenti quattro utenti più il conducente. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite; distrutta, invece, la porta di ingresso/uscita. A denunciare l'accaduto sono le organizzazioni sindacali Filt Cigl Uilt Uil Confail che si sfogano: "Siamo veramente stanchi e preoccupati". Si tratta dell'ennesimo episodio che vede i mezzi dell'azienda del trasporto urbano oggetto di pesanti atti vandalici; circostanze finite più volte sui tavoli degli organi preposti alla sicurezza in città.