Burrasca alla Tremiti, onde alte fino a 8 metri 'sbriciolano' il molo: "Così non si vedeva da tempo"

Burrasca e onde alte fino a 8 metri 'sbriciolano' il molo nord delle Isole Tremiti.

La Riserva Marina delle Isole Tremiti fa la conta dei danni: "Una burrasca di tale intensità non si avvertiva da tempo", spiegano dalla Riserva Marina delle Isole Tremiti. "Sabato scorso è accaduto di tutto: parte del nuovo porto che s'affaccia sui Pagliai, in parte sbriciolato dalla furia delle onde (in alcuni momenti alte anche di 7-8 metri) e alcune piccole imbarcazioni affondate perché colme d'acqua. Un piccolo bollettino di guerra che mette ancora a nudo le debolezze di un territorio sempre più soggetto a fattori naturali che ne minano l'integrità".

"Servono opere importanti e capaci di mettere in sicurezza le isole, soprattutto nei punti di vitale importanza per la vita dell'arcipelago quale può essere il porto. L'ansia e le paure dei tremitesi non possono essere dimenticate. Il lato Nord resta sempre vulnerabile, nonostante gli interventi già effettuati e le proteste inoltrate agli organismi competenti", concludono.