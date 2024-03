Sessantenne ucciso a Ischitella: ad horas sarà conferito l'incarico per l'esecuzione dell'esame autoptico

Verrà conferito ad horas, dalla Procura di Foggia, l'incarico per eseguire l'esame autoptico sul corpo del 60enne Vincenzo Silvestri, assassinato lo scorso 5 marzo, nella sua abitazione in Largo Purgatorio, in pieno centro ad Ischitella.

La salma di Silvestri è attualmente conservata nell'obitorio di Foggia; l'esame autoptico verrà svolto nei prossimi giorni. Al momento non è noto se il pm titolare delle indagini ordinerà, all'interno del medesimo provvedimento, anche lo svolgimento di altre tipologie di accertamenti di natura medica o tossicologica.

L'uomo, lo ricordiamo, è stato ferito da due coltellate sferrate al collo e al torace che, recidendo arterie importanti, ne hanno determinato la morte per dissanguamento. Per il fatto, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una 39enne di origini rumene, residente ad Ischitella, con la quale la vittima aveva una frequentazione.

La donna, infatti, all'arrivo dei soccorsi, è stata trovata accanto all'uomo riverso in una pozza di sangue. Difesa dall'avvocato Francesco Manicone, negli scorsi giorni la donna è comparsa dinanzi al gip del Tribunale di Foggia per fornire la propria versione dei fatti. In fase di udienza di convalida, la stessa si è mostrata "provata, ma collaborativa".

Per le indagini, si sono rivelate utili le riprese catturate dalle foto-trappole che l’amministrazione comunale aveva fatto installare anche in via Petrarca. Nell'immediatezza dei fatti, inoltre, i militari hanno sequestrato diversi coltelli, forbici e utensili presenti in casa, sui quali sono in corso accertamenti tecnici finalizzati ad individuare la possibile arma del delitto.