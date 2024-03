Sessantenne ucciso a Ischitella, foto trappole utili alle indagini: "Nostro non è un paese violento"

"Ischitella non merita di essere riconosciuta come il paese della violenza". Il sindaco Alessandro Nobiletti sceglie la via del silenzio sull'omicidio del sessantenne Vincenzo Silvestri, avvenuto il 4 marzo nei pressi della sua abitazione nel centro del paese della Montagna del Sole, al termine di un litigio. Per il delitto è stata arrestata una donna romena. "Ciò che è accaduto nel nostro centro storico è motivo di grande tristezza e turbamento per la nostra comunità; e il pensiero va prima di tutto alla vittima e ai suoi cari".

La donna, secondo indiscrezioni, sarebbe stata trovata accanto al corpo di Silvestri, morto dissanguato nel giro di pochi minuti per una delle due coltellate che gli avrebbe reciso un'arteria. I due si frequentavano erano spesso insieme davanti a un bar e in altri luoghi del centro storico. I rumors in paese parlano di una tragedia annunciata: "Si sapeva che finiva così" si legge sui social.

Il fatto di sangue è avvenuto tra le stradine della 'sottana', "luogo tranquillo, utilizzato da tante persone per camminare e per apprezzare la bellezza del borgo" ha evidenziato il primo cittadino, il quale non ha dimenticato di rimarcare come si siano rivelate utili alle indagini dei carabinieri, le riprese catturate dalle foto trappole, che l’amministrazione aveva fatto installare anche in via Petrarca. "Pur con le cautele del caso, dovute ad una fase giudiziaria che dovrà concludersi, nel rispetto dei tempi processuali, sapere che la presunta omicida è stata bloccata, contribuisce a ritrovare la serenità alla quale gli ischitellani sono abituati".