Tentata concussione e falsa perizia: indagati commercialista di Foggia e un perito ingegnere

Ieri 19 settembre, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo lucano, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare, interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di un anno, emessa dal Gip, nei confronti di Antonio Scarano, commercialista 59enne di Foggia e di Michele Angelo Cardone, 82enne residente a Lavello, indagati, in concorso tra di loro, per tentata concussione e falsa perizia.

Le attività di indagine hanno permesso di acquisire plurime e convergenti evidenze investigative che hanno portato alla compiuta ricostruzione di un grave quadro indiziario in ordine alle ipotesi di reato formulate.

In particolare, come riconosciuto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Potenza, sarebbero stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza da cui emergerebbe che nell'ambito della procedura concorsuale scaturita dal fallimento di una società di Atella, il curatore fallimentare Antonio Scarano, avvalendosi di una perizia estimativa redatta dal perito, l'ing. Michele Angelo Cardone, contenente dati non veritieri in ordine al valore di un capannone industriale ceduto nel 2017 dalla società fallita ad una società di Rionero in Vulture, avrebbe esercitato illecite pressioni sull'amministratore della società acquirente, finalizzate ad indurlo a versare a favore della curatela una ulteriore somma di 600mila euro, oltre al prezzo di acquisto già pagato a suo tempo, riferito all'asserito maggiore valore dell'immobile, con la minaccia, in caso contrario, della denuncia in sede penale.