/ Via Giacomo Matteotti

Tragedia a Foggia, 25enne muore in un terribile incidente in via Matteotti: era una promettente avvocatessa

Il fatto è successo poco prima della mezzanotte di ieri, in via Matteotti, a Foggia. La vittima è Camilla di Pumpo. Il cordoglio di Aiga Foggia: "Lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla”