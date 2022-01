25enne morto mentre andava a cercare lavoro: il ricordo di Jamal, travolto e ucciso sulla Statale 16

I Fratelli della Stazione, attraverso la testimonianza di Ruggiero, ricordano Jamal, il 25enne del Marocco travolto e ucciso sulla Statale 16 nei pressi di Carapelle da un mezzo che non si è fermato a prestare i primissimi soccorsi. Per il ragazzo, che pare stesse percorrendo quella strada alla ricerca di lavoro, non c'è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Straziante il ricordo di Ruggiero, che presta servizio al dormitorio di Foggia e che ha avuto il piacere di conoscere quel ragazzo mai sopra le righe, gentile ed educato: "Ricordo quando sei entrato in dormitorio.Una faccia pulita e di una timidezza a volte disarmante. Ti servivo la cena e dicevi grazie. Ti avvicinavo l'acqua e dicevi grazie. Dicevi grazie per ogni cosa al punto che un giorno ti dissi: dillo una volta sola, grazie, e lo facciamo valere per tutta giornata. Non spiccicavi una parola d'italiano. Dicevi di saper parlare spagnolo. Ma forse neanche quello. Però ci capivamo. Eri un bravo ragazzo. Uno di quei tanti bravi ragazzi andati via dal Marocco piuttosto che da altri paesi dell'Africa dove i sogni sono preclusi. Dove non si muore di fame ma dove la speranza non ha dimora. Ogni sera, dopo la cena, insistevi affinché io prendessi una tua sigaretta. Tu che sicuramente non ne avevi abbastanza per te. Mi sei stato simpatico fin dal primo giorno. Volevi trovare un lavoro. Non volevi poltrire e girovagare tutto il giorno come i tanti che hanno rinunciato ai propri sogni. Per scelta o costretti da questo mondo di merda. E proprio la ricerca di un lavoro ti ha fatto percorrere quella statale nei pressi di Carapelle dove i tuoi sogni, le tue speranze e la tua disarmante timidezza, sono stati scaraventati, insieme alla tua vita, sull'asfalto, da uno sconsiderato che non si è nemmeno fermato a prestarti soccorso"