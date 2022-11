Gianpaolo non ce l'ha fatta: è morto il 24enne di Foggia coinvolto nel terribile incidente sulla A1

A marzo avrebbe concluso il suo percorso di studi dopo aver conseguito, nel 2020, una laurea triennale in Economia aziendale. Gianpaolo Damato, di Foggia, era stato assunto da poco in un'azienda di Parma. E' morto oggi per le conseguenze del terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di ieri 13 novembre sulla A1 vicino al casello di Parma.

Trasferito d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in Rianimazione, i medici hanno decretato lo stato di morte cerebrale, quindi il suo decesso, e staccato la spina al macchinario al quale era stato attaccato.

Giampaolo era il più piccolo dei due figli. Il padre, Antonio, è un professore d'informatica del Blaise Pascal di Foggia, la comunità scolastica che in queste ore che si è stretta attorno all'insegnante e ai familiari, "in questo momento di grande dolore per l'assurda e prematura perdita del figlio".