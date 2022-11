Schianto tra due auto in A1, coinvolti sei giovani: tra loro due foggiani

Ci sono anche due foggiani tra i sei giovani coinvolti nel terribile incidente stradale, avvenuto all'alba lungo l'autostrada A1, direzione Milano, vicino al casello di Parma (località Beneceto). Secondo quanto ricostruito dai colleghi di ParmaToday, due auto si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento. In conseguenza dell'impatto sei giovani sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze e le automediche, oltre ai vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno lavorato per estrarre due feriti dell'abitacolo delle auto, completamente distrutte. Secondo le prime informazioni quattro feriti sono gravi, tra loro i due foggiani.

Dei feriti, uno è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma e le sue condizioni sarebbero precipitate nelle ultime ore. Gli altri sono due ragazzi di 23 anni e una donna di 31 anni. Un 26enne e una 24enne hanno riportato ferite di media gravità. Seguono aggiornamenti.