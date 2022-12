Tragedia nel Foggiano: agente di commercio muore in un incidente

Era di Margherita di Savoio e aveva 59 anni l'agente di commercio che ieri sera mentre percorreva la Strada Statale 544 tra Cerignola e Zapponeta, nei pressi del 'Bivio della Lupara', si è ribaltato con la sua Lancia Y finendo fuori strada nei campi circostanti.

Sbalzato fuori dall'abitacolo, è morto sul colpo. Quando gli operatori del 118 e dell'elisoccorso sono intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per Salvatore Rinelli non c'è stato nulla da fare. Sull'incidente stradale indagano i carabinieri.