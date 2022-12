Incidente stradale a Cerignola: auto fuori strada al Bivio della Lupara, c'è una vittima

E' di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 18 di oggi, a Borgo Tressanti, tra Cerignola e Zapponeta.

Per cause ancora da accertare, una Lancia Y con a bordo il solo conducente - un 50enne - è uscita fuori strada lungo la Statale 544, nei pressi del 'Bivio della Lupara', ribaltandosi nei campi circostanti. Nulla da fare per l'uomo che, sbalzato fuori dall'abitacolo, è morto sul colpo: gli operatori del 118 e dell'elisoccorso intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, incaricati dei rilievi del sinistro, e gli uomini della guardia di finanza per regolare la viabilità sul tratto di strada. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola per la bonifica e messa in sicurezza dell'area. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.