Amici e conoscenti piangono il giovane Samuel, "strappato alla vita troppo velocemente": proclamato il lutto cittadino a Cagnano Varano

Di Pumpo: "Interpretiamo il comune sentimento di tutta la comunità, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Samuel, e per consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie funebri"

"L'intera comunità di Cagnano Varano è scossa per la drammatica notizia della prematura ed improvvisa scomparsa del nostro giovane concittadino Samuel D'Alessandro, avvenuta questa mattina. Samuel, un nostro giovane, educato, a modo, gentile e sempre disponibile; un vero bravo ragazzo, che troppo velocemente è stato strappato alla vita".

A parlare è il sindaco Michele Di Pumpo, dopo il grave incidente stradale che, questa mattina, è costato la vita del suo giovane concittadino. "L'Amministrazione Comunale, ritiene opportuna e doverosa, la proclamazione del lutto cittadino, interpretando il comune sentimento di tutta la comunità, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Samuel, e per consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie funebri. Ciao caro Samuel, che Dio ti abbia in gloria", conclude.