Drammatico incidente sulla superstrada del Gargano: muore 21enne alla guida di un furgone di una ditta di frutta e verdura

Vittima un 21enne di Cagnano Varano. E' accaduto all'alba di oggi, in località Torre Abate, lungo la strada a scorrimento veloce. del Gargano. Nulla da fare per il giovane conducente del mezzo: è morto sul colpo

E' di un morto il bilancio dell'incidente stradala avvenuto all'alba di oggi, lungo la strada a scorrimento veloce del Gargano 693, in località Torre Abate, tra San Nicandro Garganico e San Nicola Imbuti.

Per cause ancora da accertare - sono evidenti sull'asfalto i segni di una frenata di parecchi metri - un furgone di una ditta di trasporto frutta e verdura è uscito fuori strada. Nulla da fare per il giovane conducente del mezzo: è morto sul colpo.

Si tratta di un 21enne di Cagnano Varano, del quale non sono state ancora rese note le generalità. Sul posto, insieme al 118, con l'elisoccorso, i vigili del fuoco ed i carabinieri che dovranno occuparsi dei rilievi e deglia accertamenti del caso.