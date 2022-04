Auto in fiamme sulla A14 tra Foggia e Cerignola

Veicolo in fiamme in A14, chiuso il tratto di strada tra Foggia e Cerignola Est. Il fatto è successo intorno alle 12.30 di oggi, lungo la direttrice Bologna-Taranto, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola Est in entrambe le direzioni, all’altezza del km 555. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione VIII Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in direzione sud e si registra 1 km di coda. Per gli utenti diretti a Pescara, è prevista l’uscita obbligatoria a Cerignola Est e il percorso alternativo lungo la Provinciale 77 Rivolese, Statale 16 Adriatica e tangenziale di Foggia per rientrare in autostrada a Foggia. Percorso inverso per gli utenti diretti a Bari con rientro in autostrada a Cerignola Est.

++ AGGIORNAMENTO ORE 13.40 ++ Riaperto in direzione nord il tratto compreso tra Cerignola Est e Foggia. Persiste, invece, la temporanea chiusura in direzione sud a causa di un veicolo in fiamme, all'altezza del km 555. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è sbloccato e non si registrano code. Per gli utenti diretti a Bari, è prevista l'uscita obbligatoria a Foggia, e il percorso per Statale 673 - tangenziale di Foggia, Statale16 Adriatica e Provinciale 77 Rivolese per rientrare in autostrada a Cerignola Est.