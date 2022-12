Strade killer e auto che sfrecciano all'impazzata: spuntano i dissuasori di velocità

A Cerignola - nelle strade dove la velocità eccessiva può causare situazioni di pericolo ai passanti e agli automobilisti - sono stati installati cinque pannelli dissuasori della velocità, dispositivi elettronici che hanno l'obiettivo di indurre gli automobilisti a rallentare e a non superare i limiti vigenti, prevenendo eventuali incidenti stradali. Una finalità educativa, non sanzionatoria.

I pannelli sono stati installati in Via Puglie, in Via Melfi, Via Usa, Corso Scuola Agraria e in Via Manfredonia. "Tutte strade dove spesso il piede degli automobilisti preme un po? troppo forte sull?acceleratore" evidenzia l'assessore alla Sicurezza, Teresa Cicolella.

Così come gli 11 pannelli informativi installati in vari punti della città, non peseranno sulle casse comunali. "Si tratta di dispositivi previsti nell?offerta migliorativa del contratto che l?Amministrazione ha in essere con LaBconsulenze. Per intenderci la ditta che gestisce la Ztl e gli autovelox presenti sulla Statale 16 bis. Abbiamo recuperato questi dispositivi abbandonati nei magazzini dal 2020 e messi a disposizione dei cittadini al fine di rendere la nostra città maggiormente sicura".