Finisce in carcere l'uomo che ha investito e ucciso Vincenzo Maffeo. Aveva portato a riparare il mezzo da un carrozziere

Si conclude la minuziosa attività info-investigativa della polizia stradale di Foggia, che già nella tarda serata di sabato aveva individuato e posto in stato di fermo un autotrasportatore di Torremaggiore accusato di omicidio stradale per la morte del 35enne di Foggia avvenuta sulla Statale 16 in agro di Carapelle