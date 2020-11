Uomo senza vita trovato sulla Ss 16: è un foggiano di 35 anni

È di un foggiano 35enne il corpo trovato senza vita nelle prime ore del mattino sulla strada statale 16, nei pressi di Carapelle. L'uomo è stato trovato riverso sull'asfalto a pochi metri da una Y10 abbandonata sul ciglio della strada.

Gli agenti della polizia stradale stanno indagando per risalire alle cause del decesso. L'ipotesi attualmente più percorribile, avvalorata dai segni di frenata presenti sul manto stradale, resta quella dell'investimento. Resta da capire come mai l'uomo sia sceso dall'auto (probabilmente di proprietà della vittima) che presenta danni evidenti sulla fiancata sinistra.