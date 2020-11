Ultima ora: cadavere di un uomo rinvenuto sulla Statale 16

Non si conoscono ancora le generalità dell'uomo trovato morto poche ore fa sulla Statale 16, alcuni km dopo l'uscita per Carapelle.

Intervenuti sul posto, gli operatori della Misericordia di Orta Nova, hanno rinvenuto una Y10 ferma sul ciglio della strada e a pochi metri da essa il corpo senza vita di un uomo.

Sul caso sono in corso le indagini della Polizia Stradale. La prima analisi del medico legale potrà offrire alcuni indizi sull'ora del decesso e sulle cause. Al momento non è da escludere nessuna pista. Tuttavia, dalla presenza di segnali di frenata sull'asfalto, è possibile immaginare che l'uomo sia sceso dall'auto - per motivi ancora ignoti - e sia stato investito da un altro mezzo, il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorsi.