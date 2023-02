Furgone "impazzito" e in fiamme, attimi di paura sulla Statale 16: "Ho evitato una catastrofe"

Per fortuna Luca, autotrasportatore foggiano titolare della Dgmontaggi, sta bene. Questa mattina il suo furgone "a noleggio", carico di mobili, ha preso fuoco in corsa sulla Statale 16 in agro di Bari, dopo Palese.

In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e distrutto il mezzo di trasporto, che solo grazie alla prontezza del conducente, non ha terminato la sua corsa all'interno del vicino distributore di carburanti. "Poteva accadere una sciagura, il mezzo non rispondeva più ai comandi, ho messo in salvo la mia vita e sono riuscito a non entrare nel distributore di benzina urtando il guardrail più volte nel tentativo di frenare la corsa impazzita".

Luca ogni mattina si reca a Modugno per caricare i mobili: "Faccio questo sacrificio per portare il pane a casa, continuerò a farlo e mi rialzerò".

La strada è rimasta bloccata per più di due ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e la Polizia Stradale per i rilievi e la viabilità. "Grazie a Dio posso raccontarlo. Purtroppo ho perso tutto Arredamento destinato a clienti, le attrezzature e il furgone, ma non ho perso la mia e ho cercato con il mezzo già in fiamme di salvaguardare le vite altrui evitando una catastrofe, perché è successo in prossimità di una stazione di servizio".