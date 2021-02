Furgone carico di braccianti a folle velocità col pneumatico spaccato: la pericolosa fuga e lo schianto contro un cancello

Furgone carico di braccianti incappa nei controlli dei carabinieri: scatta inseguimento nel territorio di San Marco in Lamis, folle fuga col pneumatico squarciato fino allo stop imposto dai militari: preso autista e un suo complice.

E' accaduto domenica mattina, alle prime luci dell’alba, quando i carabinieri di San Marco in Lamis, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Foggia finalizzati al contrasto del caporalato, hanno intercettato un un furgone condotto da un cittadino extracomunitario con all’interno numerose persone all’incrocio tra la le provinciali 26 e 25 bis.

Il conducente del veicolo, all’ordine impartito dalla pattuglia di arrestare la marcia per essere sottoposto al controllo di polizia, non si è fermato all’alt proseguendo la marcia.

Ne è scaturito quindi un inseguimento, durante il quale il furgone, per non essere avvicinato dalla pattuglia, ha iniziato a zigzagare e, all’improvviso, a folle velocità, ha svoltato sulla destra prendendo, con la ruota posteriore destra, un muretto a secco, facendo scoppiare lo pneumatico.

Nonostante la difficoltà nel proseguire la marcia, il mezzo ha continuato a percorrere la strada sterrata fino a quando ha perso il controllo andando ad impattare contro il cancello che delimita un’azienda agricola e dopo qualche metro ha arrestato la marcia.

All’improvviso dal furgone, un vecchio Mercedes Sprinter con targa bulgara, sono scesi numerosi cittadini di colore che sono fuggiti nei campi circostanti. I militari sono riusciti a bloccare l’autista ed un altro soggetto, entrambi senegalesi, che sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e tradotti presso la casa circondariale di Foggia.

Oggi, il gip ha convalidato gli arresti e disposto la scarcerazione per entrambi sottoponendo il conducente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 4 volte a settimana. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che per entrambi, domiciliati presso Borgo Mezzanone, era scaduto di validità il permesso di soggiorno e il mezzo su cui viaggiavano (accertamenti ancora in corso per stabilire la provenienza lecita) era privo di copertura assicurativa e della revisione.