Quel volo di aprile sull’elicottero Foggia-Tremiti: “L’incidente per me è stato un colpo al cuore”

“Nell’industria aeronautica nulla è lasciato al caso, la ricerca della massima sicurezza è fattore prioritario; impegno che è fatto suo da Alidaunia. Sapere della tragedia mi ha fatto male, sono incredulo proprio perché conosco l’azienda, l’organizzazione, il personale che vi lavora". A dichiararlo a Foggiatoday è Dino Marcellino, fotografo pubblicista affascinato da tutto ciò che vola o che è natura. “Per me è stato un colpo al cuore”.

Nel suo bagaglio professionale ci sono centinaia di esperienza di volo, in condizioni meteorologiche differenti e con elicotteri diversi. Sollecitato sull’argomento, ‘The Rotating Man’ – così come è stato ribattezzato da una rivista internazionale - comprende lo stato d’animo della comunità dopo l’incidente del 5 novembre. Tuttavia, evidenzia, “è una reazione umana, ma non avrei esitazioni a prendere il volo per le Tremiti oggi stesso”.

Lui, che di voli se ne intende, autore di libri sul tema elicotteri ed elisoccorso, nell’aprile scorso, con dovizia di particolari, sul suo sito Operazionivolo.com, aveva raccontato e fotografato il viaggio, “comodo e spettacolare” compiuto a bordo dell’AW 109 con targa PIKI da Foggia a Tremiti, lo stesso disgraziatamente precipitato a Castelpagano.

Per sua stessa ammissione - a bordo di aerei ed elicotteri, civili e militari - ha vissuto esperienze indimenticabili, coinvolgenti e adrenaliniche: “Al di sopra di tutto, al di là delle fantastiche macchine volanti e del concentrato di tecnologia allo stato dell’arte in esse contenuto, devo sottolineare come sia l’aspetto umano il fattore più appagante. Ed è per questo motivo che ho dedicato tempo ed energie nel pubblicare alcuni libri sul tema elicotteri ed elisoccorso, nel tentativo di trasmettere con le immagini ed i testi le sensazioni vissute, comuni a molta ‘gente dell’aria’, scrive sulla sua descrizione”.

Conosce abbastanza la società di navigazione aerea foggiana. L’immagine che ha di Alidaunia è quella di una realtà importante, di una eccellenza tra le poche al mondo che a suo dire il territorio dovrebbe esserne orgoglioso: “E’ un fiore all’occhiello, avete un gioiello a Foggia, qualcosa di veramente unico” sottolinea.

In merito all’incidente, osserva che non è possibile azzardare ipotesi; ed anche nel rispetto delle persone decedute occorre attendere l’esito delle indagini condotte dagli enti preposti.

Foggia-Tremiti o viceversa, è una tratta pianificata, conosciuta e rapida. In 37 anni, prima del 5 novembre, mai si era verificato un disastro o un incidente. Secondo Dino Marcellino uno dei fattori che ha reso possibile un così alto livello di efficienza e sicurezza è proprio il Servizio di Manutenzione di Alidaunia, uno dei pochissimi al mondo ad essere qualificato Excellent dalla casa costruttrice Leonardo

Per il fotografo pubblicista, il servizio di trasporto passeggeri offerto dalla società del manager Pucillo, esattamente così come scriveva il 27 aprile sul suo sito, resta “un servizio di linea giornaliero irrinunciabile, una eccellenza se si considera che le dita di una mano bastano ed avanzano per contare i servizi di linea con elicotteri attivi nel mondo; quello di Alidaunia è uno di essi ed è l’unico in Italia. Una opportunità da non perdere anche per chi si reca in Puglia nei panni del turista desideroso di trarre il massimo piacere e soddisfazione da una vacanza tanto desiderata”.

L’esperienza di quel viaggio gli è rimasta nel cuore, per quello “spettacolo offerto dalla vista dall’alto delle isole Tremiti, del litorale garganico, della pianura le cui coltivazioni disegnano colorati ed affascinanti incastri geometrici”.