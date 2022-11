Incidente elicottero, i legali dei familiari del pilota Ippolito: "Ipotesi errore umano pretestuosa e priva di fondamento"

Al netto delle affermazioni del Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, che all'indomani della tragedia dell'elicottero precipitato il 5 novembre a Castelpagano lungo il tragitto Isole Tremiti-Foggia, nel corso di una conferenza stampa aveva testualmente detto, riferendosi alle alle cause del disastro, "un'idea ce la siamo fatta", a venti giorni dall'accaduto non è possibile avanzarne alcuna ipotesi, o non lo è quantomeno senza considerarle tutte.

A 24 ore dalla rimozione del relitto, trasportato e custodito ad Amendola per i necessari accertamenti (guarda le immagini), e a venti giorni esatti dalla disgrazia in cui hanno perso la vita sette persone, esattamente così come avevano evidenziato dall'Ansv a Foggiatoday, al momento non è possibile formulare delle ipotesi.

La notizia pubblicata ieri da alcuni organi di stampa, quella secondo la quale la disgrazia potrebbe essersi verificata 'in ragione di un errore umano o a causa del maltempo', per gli avvocati Luigi Fischetti e Federica Patelmo, legali dei familiari di Luigi Ippolito, pilota dell'A109E Power di Alidaunia deceduto in seguito al terribile schianto, è "pretestuosa e, allo stato, priva di qualsiasi fondamento" sottolineano in una nota stampa.

"La Procura della Repubblica di Foggia (che procede a carico di ignoti con le ipotesi di reato di disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo) sarà in grado di valutare, con l’ausilio dei consulenti nominati, le cause del sinistro" concludono gli avvocati.