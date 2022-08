Incendio devastante sul Monte Croce: 50 ettari distrutti, fa paura il vento forte

Si terrà il 28 agosto il concerto dei Matia Bazar a Sant’Agata di Puglia. La band avrebbe dovuto esibirsi ieri sera, ma le inquietanti le immagini dell'incendio divampato sabato scorso sul Monte Croce, quelle che ritraevano il concerto di Red Canzian e il bosco in fiamme sullo sfondo, hanno spinto gli organizzatori a rimandare il live di qualche giorno, atteso che sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, più complicate per via del forte vento di scirocco.

Tre i fronti del fuoco attivi che si estendono per un chilometro, oltre 50 gli ettari distrutti dalle fiamme. Sul posto sono al lavoro gli uomini dell’Arif, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i carabinieri forestali. Quattro canadair sono entrati in azione rifornendosi dal lago Capacciotti. Da ieri due velivoli partiti da Lamezia e due da Ciampino, si stanno alternando con lanci d’acqua e liquidi ritardanti per scongiurare la distruzione di altri 100 ettari. Per arginare il fuoco sono entrate in azione anche le ruspe.