Incendio a Sant'Agata di Puglia: distrutti 30 ettari di vegetazione

Sarebbero circa 30 gli ettari di vegetazione andati distrutti nell'incendio scoppiato ieri sera, nell'area boschiva di Monte Croce, nel comune di Sant'Agata di Puglia.

Come riporta l'Ansa, dalle ore 20 di ieri, 30 unità anti incendio boschivo stanno operando ininterrottamente tra personale Arif, vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontari e protezione civile. Sono in corso ancora i lanci dei canadair, giunti da Ciampino e Lamezia terme.

Inquietanti le immagini dell'incendio, in particolare quelle che ritraevano il concerto di Red Canzian, svoltosi proprio ieri sera, e il bosco in fiamme sullo sfondo: "E così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia. In realtà, era molto più lontano dal palco di quanto non sembri, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava. Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi dispiace altresì che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia: il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito", ha commentato sui propri canali social l'ex bassista dei Pooh.