Paura a San Marco in Lamis: danno fuoco ad un garage, auto distrutta e fiamme alte

Notte di fuoco, nel Foggiano, dove ignoti hanno appiccato il fuoco alla porta di un garage, provocando fiamme alte e il danneggiamento di una autovettura e di altro materiale presente nel locale. E', in breve, quanto accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, in pieno centro, a San Marco in Lamis.

Le fiamme, è emerso, hanno interessato l'esterno e l'interno di un garage situato a livello strada; l'incendio ha interessato una Fiat 500 e altro materiale presente all'interno del locale. I residenti della zona hanno anche riferito di aver udito una esplosione, derivante - pare - dal danneggiamento di una bomboletta spray.

L'incendio si è sviluppato in breve tempo, con lingue di fuoco che hanno lambito il primo piano della palazzina. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per sedare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non si registrano danni collaterali ad abitazioni o autovetture parcheggiate in zona. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.