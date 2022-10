Notte di fuoco in zona 'Tre Archi': incendiati cinque cassonetti della spazzatura

Almeno cinque cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme, nel corso della notte, a Foggia. Il fatto è successo in centro storico: tutti i cassonetti colpiti erano situati tra via Manzoni e l'area cosidetta dei 'Tre Archi'. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. L'episodio fa il paio con quanto accaduto pochi giorni fa, quando gli incendi seriali di cassonetti hanno riguardato i quartieri Cep e Macchia Gialla. Tali episodi vanno ad aggravare la già evidente emergenza raccolta, causando ulteriori disagi e rendendo l'aria irrespirabile in tutto il quartiere.