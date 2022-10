Cassonetti incendiati: 6 in poche ore nella città invasa dai rifiuti

Foggia è invasa dai rifiuti e, come spesso accade in tempi di emergenza raccolta, c'è chi appicca il fuoco ai cassonetti causando ulteriori disagi e rendendo l'aria irrespirabile in tutto il quartiere.

E' accaduto la scorsa notte, a Foggia, dove sono stati registrati diversi roghi che hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco in servizio. Almeno 6 cassonetti in fiamme in poche ore: la maggior parte situati in periferia, tra il quartiere Cep e la zona residenziale 'Macchia Gialla'; uno anche nella centralissima piazza XX Settembre.

Intanto, sulla situazione venutasi a creare in città, l'Amiu Puglia si difende: "Le criticità che si registrano a Foggia non avrebbero nulla a che vedere con l’incapacità dell’azienda pubblica a svolgere con regolarità il servizio affidatole. Dipende dai continui rallentamenti e dalla discontinuità delle operazioni di conferimento presso l’impianto di valorizzazione energetica della frazione secca individuato dalla autorità competenti" (continua a leggere).