/ Via Antonio Labriola

Auto a fuoco in via Labriola: la vettura è della famiglia del 17enne accusato dell'omicidio Di Rienzo

L'incendio dell'auto è avvenuto nella tarda serata di giovedì in via Labriola a Foggia. Gli inquirenti confermano che appartiene ai familiari del ragazzo accusato dell'omicidio del parco cittadino di via La Piccirella