Incendio auto a Lucera: fiamme distruggono la 'Punto' del dirigente comunale Savoia

Incendio auto, la scorsa notte, a Lucera, dove è andata a fuoco l'auto di un dirigente comunale. A bruciare, in pieno centro storico, è stata la Fiat Punto di Pietro Savoia, ingegnere dirigente del V Settore. Il fatto è successo poco prima della mezzanotte: il mezzo è andato completamente distrutto nel rogo. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Indagini in corso da parte dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non si esclude la matrice dolosa del gesto.