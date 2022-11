Emergenza rifiuti e altri roghi: cassonetti vuoti ma irraggiungibili, inevitabile il lancio del sacchetto

L'emergenza rifiuti prosegue a Foggia, ma cambia aspetto. Con la ripresa dei conferimenti, sono stati svuotati i cassonetti di alcuni quartieri cittadini, ma l'azienda che si occupa del ritiro non ha provveduto a rimuovere anche i cumuli di rifiuti situati nelle immediate vicinanze. La situazione paradossale che si è venuta a creare è, quindi, questa: i cassonetti sono vuoti, ma irraggiungibili, con i foggiani costretti al 'lancio del sacchetto' o a depositare lo stesso a terra.

Intanto, dopo la 'strage di cassonetti' cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, con decine di contenitori dati alle fiamme (dal 19 ottobre ad oggi, FoggiaToday ne ha contati, per difetto, oltre 40), la scorsa notte si è sono verificati circa 10 roghi. Questa volta, i 'soliti ignoti' hanno colpito direttamente i cumuli di immondizia presenti nelle strade cittadine, creando pericolo e rendendo l'aria irrespirabile in tutta la zona. Gli episodi si sono verificati nei quartieri 'Macchia Gialla' (viale Europa, via Smaldone, via Imperiale) e Candelaro. Via vai di sirene, quindi, con i vigili del fuoco impegnati a spegnere i roghi e mettere in sicurezza le zone di volta in volta colpite.