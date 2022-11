Strage di cassonetti a Foggia: più di 40 quelli incendiati e distrutti dalle fiamme

Continua la 'strage' di cassonetti della spazzatura nel Foggiano, dove è in atto una evidente crisi legata al ritiro dei rifiuti. Nel corso della scorsa notte, i 'soliti ignoti' hanno appiccato il fuoco ad altri cinque cassonetti, facendo salire il totale - dal 19 ottobre ad oggi - a 41. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che, a più riprese, sono dovuti intervenire per spegnere i roghi e mettere in sicurezza le zone, evitando danni collaterali ad auto, cose e persone. Colpiti diverse aree della città, dal centro alla periferia. Nel complesso, i quartieri più colpiti restano le zone Cep e Macchia Gialla.