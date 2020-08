Notte di fuoco in Capitanata: bruciano le auto di tre donne, roghi a San Severo e Cerignola

Notte di fuoco, in Capitanata, dove la scorsa notte sono state distrutte dalle fiamme tre autovetture di altrettante donne. I roghi sono stati registrati rispettivamente a San Severo e a Cerignola.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 3, in via Carmicelli, a San Severo, dove è andata a fuoco una Audi A4. Poco dopo, in via Milano, le fiamme hanno colpito una Lancia Delta. Su entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per valutare la natura dei roghi ed un eventuale collegamento tra loro.

All'alba, a Cerignola, infine, è andata a fuoco una Fiat Panda parcheggiata in via Mascagni. Presenti alcune telecamere in zona, i cui filmati sono al vaglio degli uomini dell'Arma. Per tutti gli episodi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la bonifica e messa in sicurezza delle zone; gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce evidenti di dolo, benchè non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura dei roghi. Indagini in corso.